"Lo scudo di Talos": il libro più amato di Valerio Massimo Manfredi diventa un graphic novel

"Lo scudo di Talos" , il romanzo più amato dello scrittore-archeologo Valerio Massimo Manfredi , è diventato un graphic novel (Mondadori, 36 pp., 22 euro) ed è sbarcato in libreria in questa sua nuova versione.

La trama - Abbandonato dai genitori in tenera età in nome della crudele legge di Sparta, Talos, lo storpio, viene salvato da un vecchio pastore che gli insegna a opporsi a un destino già assegnato. Atene e Sparta, la gloriosa vittoria di Maratona e l'eroico sacrificio delle Termopili: la grande storia dei Greci fa da cornice a una splendida e tormentata storia familiare, un romanzo spettacolare e storicamente rigoroso. Un libro per rivivere il tempo degli dei e degli eroi.

L'autore - Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei in Italia e all'estero e condotto spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo, pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa ha pubblicato con Mondadori i romanzi: Palladion, Lo scudo di Talos, L'Oracolo, Le paludi di Hesperia, La torre della Solitudine, Il faraone delle sabbie (premio Librai città di Padova), la trilogia Alèxandros pubblicata in trentanove lingue in tutto il mondo, Chimaira, L'ultima legione, da cui è tratto il film prodotto da Dino De Laurentiis, L'Impero dei draghi, Il tiranno (premio Corrado Alvaro, premio Vittorini), L'armata perduta (premio Bancarella), Idi di marzo (premio Scanno), Otel Bruni, i due volumi de Il mio nome è Nessuno, Teutoburgo, Quinto comandamento e Antica madre. Inoltre, tre raccolte di racconti e alcuni saggi, fra i quali Le meraviglie del mondo antico. Conduce programmi culturali televisivi in Italia e all'estero, e collabora con diverse prestigiose testate.

Un estratto in ateprima per i lettori di Tgcom24: