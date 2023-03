Italo Calvino, per i suoi cento anni Mondadori propone progetti editoriali e le opere in nuove vesti grafiche

I volumi di Italo Calvino si presenteranno, via via, rinnovati sia nell'aspetto grafico, sia nella curatela. Così sarà possibile leggere e rileggere tra gli oltre 20 libri che lo scrittore pubblicò nel corso della sua carriera letteraria, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), Ultimo viene il corvo (1949), Il visconte dimezzato (1952), Fiabe italiane (1956), Il barone rampante (1957), I racconti (1958), Il cavaliere inesistente (1959), Marcovaldo (1963), Le Cosmicomiche (1965), Ti con zero (1967), Le città invisibili (1972), Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), Palomar (1983). Senza dimenticare che la morte arrivò improvvisa durante la preparazione delle Lezioni americane.

Italo Calvino: nel 2023 un centenario da festeggiare Novità assoluta è la prima, accuratissima biografia di Italo Calvino. Si intitola Italo Calvino. Lo scrittore che voleva essere invisibile (pp. 504; €24) del letterato e docente di Filologia latina all'Università di Cadice Antonio Serrano Cueto. Per la traduzione di Giuliana Carraro ed Eleonora Mogavero, si tratta di una documentatissima e molto godibile biografia, che ha richiesto dieci anni di lavoro. Dalla nascita a Cuba all'adolescenza a Sanremo, alla guerra e all'esperienza partigiana. E poi il dopoguerra a Torino e il lavoro all'Einaudi, gli incontri intellettuali e quello con Chichita, il trasferimento a Parigi e poi a Roma, tra interessi letterari, scientifici, politici e artistici, e anche convegni, premi, conferenze e soprattutto, onnipresente, la scrittura.

Nella produzione letteraria dedicata a Italo Calvino c'è Guardare. Cinema, fotografia, arte, paesaggio, visioni, a cura di Marco Belpoliti, (pp. 500; €26), per scoprire proprio come "guardava" Italo Calvino. La risposta arriva da questo ricco volume illustrato sul rapporto dello scrittore con il mondo visivo. E, tra i cinque sensi, è senza dubbio la vista quello con cui si può identificare la scrittura di Calvino. L'atto di guardare è per lui un modo fondamentale di stare al mondo e Marco Belpoliti, già autore di un importante saggio sul rapporto tra letteratura e arti visive in Calvino (L'occhio di Calvino, nuova edizione Einaudi 2006), ripercorre con questa raccolta tematica di scritti narrativi e saggistici il modo di guardare di Calvino: a partire dal suo precocissimo e fondamentale rapporto col cinema all'attenzione per i singoli oggetti, alla costruzione di sistemi combinatori e di collezioni, al dialogo privilegiato con artisti italiani e internazionali.

Il libro dei risvolti. Note introduttive, quarte di copertina e altre scritture editoriali, a cura di Luca Baranelli e Chiara Ferrero (pp. 444; €15), è un omaggio originale all'autore: contiene, infatti le note introduttive, le quarte di copertina, le schede bibliografiche e tante altre scritture editoriali prodotte da Calvino durante il suo lavoro redazionale alla Einaudi. E', nei fatti, un'ideale "mappa della letteratura" costruita sulle testimonianze del lavoro editoriale di Calvino. Il minimo di parole per ottenere il massimo di significato che racchiude l'essenza del lavoro editoriale e ci mostra uno scrittore geniale.

A farla da protagonista, ancora, la nuova edizione di Album Calvino (pp.352; €28): la "biografia per immagini" curata da Luca Baranelli ed Ernesto Ferrero, che torna con un formato più ampio e molte nuove fotografie.

La nuova veste grafica di Calvino negli Oscar Moderni Negli ultimi decenni le copertine dei libri di Italo Calvino erano caratterizzate dalle opere di vari artisti contemporanei: Francesco Clemente, Fausto Melotti e, negli ultimi sei anni, Luigi Ghirri. Ora, con il centenario della nascita dello scrittore alle porte, si è voluto regalare una veste più grafica e colorata, che riesca a trasmettere ai nuovi lettori la varietà degli argomenti e degli stili utilizzati dallo stesso Calvino.

Come merita un autore che ha attraversato il Novecento passando dal realismo della Giornata d'uno scrutatore al paradigma combinatorio di Se una notte d’inverno un viaggiatore, alle atmosfere fiabesche ma radicate in un periodo storico ben caratterizzato de I nostri antenati, all'enciclopedismo di Collezione di sabbia, alla cosmologia fantastica delle Cosmicomiche.

Per questo gli Oscar Mondadori hanno indetto una gara internazionale per disegnare le nuove copertine dei titoli di Italo Calvino presenti nella collana e, dopo attente valutazioni, la nuove illustrazioni sono state affidate a Jack Smyth, giovane disegnatore irlandese di grande talento.

Anche le opere di Calvino pubblicate ne I Meridiani tornano in libreria con una nuova veste grafica e un prezzo speciale: i cofanetti sono a colori, illustrati da importanti artisti; su una delle due facce viene inoltre riprodotto il sommario, che rende immediatamente accessibile il contenuto.