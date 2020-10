"Le ragazze bookclub": su Instagram un originale circolo del libro 

Da Reese Witherspoon a Oprah Winfrey, i Book Club digitali sono un fenomeno già consolidato oltreoceano. Milioni di lettori, infatti, si lasciano supportare nelle proprie scelte di lettura da diverse community online, specialmente su Instagram dove il ruolo degli influencer ha un impatto sempre più evidente sulle scelte di consumo degli utenti. L’editoria non è da meno e, anche in Italia, stanno nascendo i primi esempi di spazi digitali dedicati alla condivisione della passione per la lettura. Abbiamo parlato con Alice e Giada, le ragazze dietro Le Ragazze Book Club ( www.instagram.com/leragazze.bookclub ), una giovane community su Instagram che parla di libri.

In cosa consiste il vostro progetto?

“Il nostro book club nasce con l’obiettivo di celebrare la lettura come forma di intrattenimento pop, al pari di cinema e serie TV. Ci siamo rese conto, infatti, che a differenza di altre forme di cultura più accessibili, la lettura è sempre stata contraddistinta da un carattere di esclusività, che nel tempo ha contribuito a disincentivare i lettori meno appassionati. L’idea è di fare uscire i libri dai salotti intellettuali e riportarli sui comodini delle persone e proviamo a farlo utilizzando il linguaggio dei social.”

Che tipologia di libri consigliate?

“Ogni mese suggeriamo un libro contemporaneo, scritto da una donna. Teniamo molto al tema della rappresentazione femminile nell’intrattenimento e scegliamo libri, più o meno famosi, di autrici che raccontino un punto di vista forte, su tematiche attuali, attraverso le proprie protagoniste. Oltre al libro del mese a cui dedichiamo più spazio, condividiamo quotidianamente con la nostra community consigli di libri che in qualche modo possano essere d’ispirazione. Non c’è un genere in particolare, proviamo a spaziare proprio per coinvolgere più tipologie di lettori possibili.”

A chi è rivolto il vostro Book Club?

“A tutti. Siamo sicure che esista un libro per tutti, bisogna solo trovarlo. Esplorare i propri gusti e non avere pregiudizi verso alcun genere!”

Come convincete i vostri follower a leggere i libri che consigliate?

“Secondo noi non si tratta di “convincere” ma di “ispirare”. Uno dei momenti più emozionanti, ad esempio, è quando abbiamo la possibilità di parlare direttamente con le autrici dei libri che selezioniamo. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare con Lisa Taddeo, autrice di Tre Donne, best seller del New York Times, con Ortensia Visconti, giornalista ed ex-reporter di guerra che ci ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza in Afghanistan e Alexis Schaitkin, autrice esordiente americana. I loro libri, oltre che le loro storie personali, sono state fonte di grande ispirazione.”

Un’ispirazione che i vostri follower sembrano apprezzare…

“Assolutamente sì! Per noi una delle soddisfazioni più grandi è ricevere messaggi da persone che avevano perso la passione per la lettura e, grazie ai nostri suggerimenti, l’hanno ritrovata e rinvigorita. Ci piace l’idea di mantenere una relazione personale con i nostri follower. In molti ci scrivono in privato per commentare insieme i libri o chiederci uno spunto per un nuovo acquisto e noi siamo felici di aver costruito questo rapporto di fiducia con loro. E’ divertente sapere che ci sono persone in attesa del nostro prossimo suggerimento del mese!”

A proposito, quale sarà?

“Sarà un libro molto emozionante, su una tematica chiave dei nostri tempi… ma non possiamo dire altro. Lo scoprirete il primo novembre!” Non ci resta che aspettare.

Trovate il profilo Instagram qui: @leragazze.bookclub