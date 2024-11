Nocturnos, il nuovo capolavoro di Laura Pérez

Pluripremiata autrice di numerosi graphic novel tradotti in Europa e Stati Uniti (“Naufragos”, 2016; “Ocultos”, 2020, Critical Eye Award della Radio Nazionale Spagnola), nel 2022 è stata candidata agli Emmy Awards per la sigla della serie Only Murders in the Building, per la quale ha creato anche i disegni e il murale dipinto da Mabel, interpretata da Selena Gomez. Laura Pérez è molto richiesta e ha collaborazioni continuative con “El Pais”, “The Washington Post”, “Vanity Fair” e il “National Geographic”