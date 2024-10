La perdita di memoria e la storia che quasi un secolo fa infiammò e divise l'Italia

Lo "smemorato" nella cultura popolare - La vicenda dello smemorato di Collegno affascinò l’opinione pubblica per la sua complessità e per i temi universali che toccava: l’identità, la memoria e la ricerca della verità. Diventò un pezzo di cultura popolare italiana del XX secolo e ispirò numerose opere letterarie, teatrali e cinematografiche. Tra queste, il film "Lo smemorato di Collegno" del 1962, diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Totò, è forse la più celebre. Nella commedia Totò interpreta un uomo che, dopo aver perso la memoria, viene coinvolto in una serie di situazioni comiche e paradossali, riflettendo con ironia sulla vicenda reale. Tra gli altri, sul palcoscenico allo smemorato si sono ispirati anche Luigi Pirandello per il "Come tu mi vuoi" del 1930, che esplora i temi dell’identità e del ricordo, ed Edoardo Scarpetta, che tre anni prima ne "L'uomo che smarrì se stesso" mise in parallelo le incertezze dell'epoca e la memoria perduta. Nel 1981 nel saggio "Il teatro della memoria" Leonardo Sciascia analizzò il caso Bruneri-Canella e le sue implicazioni sociali e culturali.