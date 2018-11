Dopo una lunga attesa finalmente al Mudec di Milano prende il via "A visual protest. The art of Banksy", la mostra dedicata a uno degli street artist più famosi al mondo. Recentemente Banksy ha fatto parlare molto di sè per la provocazione messa in scena a Londra: uno dei suoi dipinti si è auto-distrutto subito dopo essere stato venduto all'asta. Un gesto che ha incrementato la fama dell'artista, la cui l'identità resta ancora un mistero.



Al di là della sua ultima "impresa", Banksy si è fatto conoscere in tutto il mondo per i diversi murales che compaiono in maniera piuttosto misteriosa in varie città del mondo, oltre ad altre originali installazioni, come "Dismaland", il parco tematico non adatto ai bambini creato nel 2015, o il Walled off hotel, ovvero un hotel-museo che si affaccia sul muro di Gaza e nato con lo scopo di promuovere il dialogo tra palestinesi e israeliani.



La mostra al Mudec avrà solo opere di collezionisti privati di provenienza certificata e cercherà di evidenziare come l'artista sia riuscito a lanciare messaggi politici e sociali molto attuali attraverso la sua inconfondibile arte.