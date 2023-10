Un nuovo modo di concepire l'arte, che abbatte cornici e distanze di sicurezza per coinvolgere in maniera immersiva il visitatore e renderlo partecipe del processo creativo dell'artista.

Klimt approda nel primo Next Museum italiano, spazio multimediale e immersivo alle porte di Milano, dove fino al 28 gennaio 2024 sarà possibile visitare "Klimt - The Gold Experience", questo il titolo della mostra e vivere un’esperienza totale dentro ai quadri più affascinanti dell' ipnotico e rivoluzionario artista della Secessione Viennese .

La Mostra su Klimt Experience 2023 al Next Museum di Milano abbatte le barriere con un soffio Immersione è la parola chiave di "Klimt - The Gold Experience" e il suo fiore all'occhiello. Dopo una prima sezione dedicata alla vita di Klimt, con la sua timeline, per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte anche attraverso l'esposizione di alcune delle sue opere più iconiche legate ai suoi periodi artistici, quello classico-accademico e quello aureo, su grandi banner retroilluminati, si entra in quella che è un'imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri. E' qui che avviene "il miracolo". Grazie a tecnologie come il Videomapping e alle proiezioni multimediali, pareti e pavimenti "svaniscono" e diventano una unica tela multimediale, in perenne movimento e trasformazione, all'interno della quale lo spettatore è chiamato ad abbandonarsi e sciogliersi in un mare d’oro, cifra stilistica di Klimt.

La forza della tecnologia e un mondo di incanto “Il Bacio”, “L’Albero della Vita”, “La Speranza”, “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato. Esplosioni pirotecniche, lampi accecanti, piogge di stelle, un cerchio di fuoco che vortica sotto i nostri piedi, le immagini si inseguono, si mischiano, si sovrappongono, sopra, sotto e attorno al visitatore incantato.

Cullati da una colonna sonora di musica classica comincia un emozionante viaggio dentro ai quadi di Klimt. "Il Bacio", l'"Albero della Vita", "La Speranza" prendono vita attorno allo spettatore che ne ha una percezione quasi sensoriale.



Biglietti accessori La mostra prosegue con la sezione di virtual reality facoltativa e con biglietto accessorio), che consentirà al visitatore un’esperienza unica: vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre

ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere.

Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities. La filosofia dei Next Museum è fortemente "social orienteed" in un contesto di condivisione: l’organizzazione invita il pubblico infatti a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra.

Non manca anche l'area didattica con un grande laboratorio didattico dove grandi e piccini potranno dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt. Una volta realizzato, il disegno potrà essere scannerizzato e condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

“Siamo certi", ha dichiarato Roberto Indiano, Founder di Next Exhibition e Direttore Creativo del progetto Next Museum: "che un rivoluzionario come Klimt avrebbe apprezzato la possibilità di abbracciare l’osservatore con la sua arte, di renderla viva rompendo le trame della tela. Il videomapping presentato in mostra ripercorre tutte le diverse fasi artistiche, con particolare attenzione al periodo aureo, ricco di magia ed incanto. Abbiamo studiato un percorso espositivo che consenta al visitatore di comprendere emozionalmente Klimt in tutte le sue sfumature come pittore e come uomo”.

Che cos'è il Next Museum Il Next Museum è un nuovo formato di museo e nasce da un'idea di Next Exhibition, per rendere l'Arte un'esperienza di intrigante meraviglia per tutti. Quella di Sesto San Giovanni a Milano è la prima sede inaugurata in Italia.

La mostra sarà aperta tutti i giorni.

Dal Lunedì al Venerdì 10 – 18

Sabato 10 – 20

Domenica 10 - 18

www.nextmuseum.netas