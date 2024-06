#ioleggoperchéLAB-NIDI - Grazie a Fondazione Cariplo, per il terzo anno torna anche #ioleggoperchéLAB-NIDI, l'iniziativa ideata per avvicinare alla lettura la fascia dei piccolissimi (0-3 anni). Il progetto quest'anno si rafforza con 350 nidi invitati a partecipare, sempre selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro di Fondazione Cariplo). I nidi parteciperanno alla campagna di donazioni nazionale e riceveranno da AIE e Fondazione Cariplo una nuova dotazione di dieci titoli, uguali per

tutti, individuati da Nati per Leggere – il programma di Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino – da utilizzare per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli.