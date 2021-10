In libreria il catalogo della mostra che Genova dedica a Hugo Pratt a Palazzo Ducale

Dopo il grande successo di "Oceano Nero - la nuova storia di Corto Maltese sceneggiata da Martin Quenehen e disegnata da Bastien Vivés (tre edizioni in un mese) - Cong torna nelle librerie, nelle fumetterie e nei bookstore online con un nuovo titolo: "Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud (Cong editore, 104 pp, euro 17,50). E' il catalogo della grande mostra che Genova dedica a Hugo Pratt a Palazzo Ducale dal 14 ottobre al 20 marzo. L'opera riproduce il 63esimo numero di "Sgt. Kirk", la rivista fondata nel 1967 da Florenzo Ivaldi dove nacque Corto. Nelle pagine centrali contiene l'inedito di Sgt. Kirk: "La giustizia di Wahtee".

Il catalogo - "Il ponte che unisce Pratt a Genova si chiama Florenzo Ivaldi, un imprenditore edile prestato all'editoria che nel 1967 fondò la rivista di fumetti 'Sgt. Kirk' proprio per avere tra i suoi 'dipendenti' l'artista che più ammirava. Ed è proprio dalle pagine di Sgt. Kirk che Corto Maltese, nato nel primo numero della rivista, con la celebre storia 'Una ballata del mare salato' è poi ripartito verso i Mari del Sud per non fermarsi mai più nel corso dei successivi 28 anni di viaggi insieme al suo autore, una coppia che da Genova ha conquistato prima i lettori europei e poi quelli di mezzo mondo", scrive Patrizia Zanotti, curatrice della mostra, nell’introduzione al catalogo che riproduce fedelmente il numero 63 della storica rivista, che interruppe le pubblicazioni dopo vari anni al numero 62.

La mostra - L'esposizione è promossa e organizzata da Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e CMS Cultura, curata da Patrizia Zanotti, che ha idealmente tracciato una nuova rotta, che da Genova accompagna nei luoghi dell'immaginario prattiano oltreoceano.

Allora prepariamoci a salpare in questo viaggio allestito su oltre 1000 metri quadrati, con più di 200 acquerelli, originali, immagini, riferimenti letterari e racconti e che parlano di idealisti, rivoluzionari, donne avventurose e uomini straordinari, dal Tenente Koïnsky ad Anna Livingstone, da

Ticonderoga a Corto Maltese. Parafrasando Wheeling, il sentiero questa volta sarà quello delle amicizie ritrovate. Ultima chicca: nelle sale la voce narrante delle audioguide (comprese con il biglietto d'ingresso) è di Marco Steiner, che attraverso la sua profonda conoscenza delle opere e di Pratt, accompagna gli ospiti in un'immersione emozionale e profonda sulle rotte tracciate dal maestro veneziano.