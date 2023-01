In "Culto" Nicolò Pellizzon esplora il lato oscuro della nostra civiltà delle immagini

L'autore - Nicolò Pellizzon è nato a Verona nel 1985. Il suo primo libro a fumetti, Lezioni di Anatomia (Grrrz comic art book, 2021) ha vinto il premio "Carlo Boscarato" al Treviso Comic Book Festival come miglior fumetto dell'anno. Nel 2014, esce Gli Amari Consigli per Bao Publishing e a fine 2015 la raccolta autoprodotta Abraxas. A settembre 2016 pubblica Horses, il suo terzo libro, mentre a novembre pubblica una storia sul numero di Dylan Dog Color Fest Favole Nere. A settembre 2018, Treviso Comic Book Festival cura la sua mostra personale "From Ritual to Romance". Nel 2019, illustra la biografia di Maria Antonietta per la collana "Losche Storie" di Franco Cosimo Panini. Dal 2017 al 2021 ha pubblicato con Bao Publishing la trilogia di fantascienza Haxa. Ha insegnato due anni alla Scuola Internazionale di Comics di Milano. Ha collaborato come illustratore con Feltrinelli, Einaudi Ragazzi, Battello a Vapore.

