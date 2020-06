Il Maxxi di Roma compie 10 anni: è festa tra festival e mostre sul nuovo concetto di abitare

Fase 3, riapre il Maxxi di Roma: tutte le novità sul nuovo concetto di abitare Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nuovo abitare per i 10 anni del Maxxi di Roma. Il museo riparte con "At Home 20.20", nuovo allestimento post Covid-19 della mostra "At Home. Progetti per l'abitare contemporaneo", che al momento del lockdown esponeva i progetti di case di alcuni tra i principali autori italiani e internazionali. Inoltre fino alle 21 del 18 giugno è in corso il Festival "Una storia per il futuro": una maratona digitale di 10 ore sui canali social del museo. Ma non è tutto per la fase 3 del museo.