Il diario segreto di Unabomber: un libro entra nella mente del serial killer

"Vi chiederete: perché scrivo? Ecco perché. Voglio iniziare a uccidere le persone. Se avrò successo, quando sarò preso (spero non vivo) diranno che sono un uomo malato, sordido o matto. Ma non è vero. Per questo voglio dare qui, in queste pagine, un quadro della mia personalità il più accurato possibile". Queste parole fanno parte degli scritti inediti e straordinari del serial killer più ricercato d'America: Ted Kaczynski, alias Unabomber.



Un’autobiografia, tante lettere e un diario segreto dove il killer annotò i suoi pensieri più crudi. Cattivissimi, e puri. Ma anche pensieri d’amore, di sofferenza e di disperazione. Il diario e l'autobiografia erano sepolti tra le carte dell'Fbi. A ritrovarli è stata la giornalista specializzata in cronaca nera Albina Perri, direttore del settimanale Giallo, che li ha tradotti e li ha trasformato in un libro, "Il diario segreto di Unabomber. Le memorie del serial killer più ricercato d'America".