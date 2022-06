I sentieri di Zoe e i fantasmi del passato

È lei la voce narrante di questo breve romanzo-confessione ambientato in un paese, caratterizzato dalla classica mentalità ristretta, dove ha l'immeritata fama di essere una poco di buono. Nei "I sentieri di Zoe", che segna l'esordio narrativo del giornalista Massimo Spinosa , oltre alla protagonista spiccano alcune tipiche figure di questi piccoli centri, come la vecchia Adele, inquietante perché crede di parlare con le anime dei defunti, o il classico gruppo anonimo di anziani, presenza fissa al bar, sempre pronto a sentenziare su tutti e su tutto.

La trama, lontana da intrecci inutilmente complicati, si svolge come una sorta di diario dove ogni capitolo ha una sua compiutezza narrativa. Caratterizzato da uno stile semplice, il testo presenta un linguaggio lineare che, a volte, sfocia in sfumature gotiche o ironiche.

Zoe decide di

fuggire da Acquaforte

fantasmi del passato

lettera

sofferenze

e di stabilirsi in una grande città, ma dopo anni tornano icon cui dovrà fare inevitabilmente i conti.Unale farà risvegliare sentimenti enascosti da tempo. E per lei non sarà facile.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:

I sentieri di Zoe

Massimo SpinosaGiacovelli Editorepp. 106€ 13