I film trasformati in fumetti da Leo Ortolani in "CineMAH presenta: il buio colpisce ancora"

Dopo il successo del primo volume, "CineMAH presenta: Il buio in sala", uscito nel 2016, tornano dal 12 settembre in libreria 30 nuove recensioni cinematografiche inedite, sempre a fumetti e ancora ironiche e divertenti, nel nuovo "CineMAH presenta: il buio colpisce ancora" di Leo Ortolani. Da "La La Land" a "Avengers: Endgame", da "Chiamami con il tuo nome" a "Carrie - Lo sguardo di Satana", passando per la saga di Star Wars che ha ispirato la copertina, il fumettista appassionato di cinema torna a essere un critico ironico e disincantato nel volume edito da BAO Publishing.



"I film bisogna prenderli per quelli che sono. Dei film. E se sono brutti, riderci sopra", afferma Leo Ortolani, che, con questo spirito, ha realizzato CineMAH, serie di recensioni a fumetti, dove quel "MAH" viene spesso sospirato a fine proiezione in sala.

L'autore incontra i lettoriLeo Ortolani presenterà il volume in giro per l'Italia. Prima tappa il 12 settembre a Melzo (Mi) in uno speciale evento al Cinema Arcadia in collaborazione con Libreria Mondadori e Badtaste.it, con firmacopie in libreria alle ore 19 e intervista all'autore in Sala Energia alle 20:30 prima della proiezione del film IT 2 delle ore 21.

Il 30 settembre il fumettista sarà a Parma, per presentare il libro presso Libraccio in via Ghiaia 1 alle ore 18; il 3 ottobre a Roma presso la Feltrinelli di Via Appia Nuova 427, sempre alle 18; l'8 ottobre a Milano presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte 2 alle ore 18:30 e, infine, il 23 ottobre ci sarà la presentazione a Torino, presso il Circolo dei lettori di via Bogino 9, alle 21.