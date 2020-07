Guerra di Troia, Louis Godart riscrive la storia: "Fu una guerra civile"

Una tesi che si prepara a riscrivere l'epica così come la conosciamo oggi. Nell'assedio e nella conquista di Troia narrata da Omero non furono due popolazioni diverse a scontrarsi, ma si trattò di una "guerra civile" fra gli Achei del continente europeo e quelli che difendevano la città. La rivelazione arriva da Louis Godart, accademico belga naturalizzato italiano. In un articolo pubblicato sulla rivista Archeologia Viva, Godart evidenzia vari passaggi dell'Iliade in cui il poeta mostra le affinità linguistiche e culturali delle due fazioni in conflitto.