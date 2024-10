"Gioco Sporco. I misteri dello sport" di Nicola Calathopoulos arriva in libreria

A 35 anni dalla morte, l'omicidio di Denis Bergamini ha un colpevole: martedì primo ottobre l'ex fidanzata Isabella Internò è stata condannata a sedici anni. Eppure, all'inizio e per tanti anni, si è parlato di suicidio. Sono state ignorate incongruenze colossali ed è stato fatto di tutto per archiviare la vicenda nel modo più semplice, prendendo per buona la testimonianza della Internò che faceva acqua da tutte le parti. La storia della vicenda Bergamini è una delle sei che troviamo nel libro "Gioco sporco" di Nicola Calathopoulos (Gallucci Editore, in libreria dal 4 ottobre), ispirato alla serie televisiva andata in onda su Italia 1 e ancora disponibile per la visione su Mediaset Infinity.