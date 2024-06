Gianni Berengo Gardin porta in mostra le sue "Cose mai viste"

La mostra ad Alessandria raccoglie circa sessanta scatti inediti, realizzati da Gianni Berengo Gardin durante i suoi viaggi in Italia, a Parigi e in Francia, in Croazia, in Ungheria, in Spagna, in Norvegia, a Mosca, in Cina, in Giappone, a Londra e New York nel corso di quasi 7 decenni. "Non conta 'come' si fotografa ma quello che si fotografa", ha spiegato il maestro, sottolineando l’umiltà con la quale parla del suo lavoro affermando implicitamente di voler essere solo un testimone e non un autore. Le sue "Cose mai viste" sono ritratti in bianco e nero di gente comune, volti e gesti semplici ma dal forte impatto emotivo. Il suo sguardo non è mai giudicante, partecipa a quanto accade davanti all'obiettivo raccontandolo con saggezza ed empatia. A termine dell'esposizione è presentata anche una sezione inedita di fotografie di Berengo Gardin realizzate nel 1994 in occasione della rievocazione storica della Battaglia di Marengo a Villa Delavo.