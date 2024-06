Simbad e Sherazade, racconto nuovo con i disegni storici di Hugo Pratt

Il marinaio navigherà e naufragherà come Ulisse, sconfiggerà un esercito di squali e giganti che assomigliano a Polifemo, diventerà ricco e perderà ogni suo avere per rifarsi e ricominciare. Così lo racconta Sherazade, utilizzando l'"odissea" del marinaio come grimaldello per farsi strada nell'animo chiuso e violento del sultano. E Sherazade attraverso Simbad dimostra che tutti, anche i malvagi hanno un'anima, il problema è trovarla, ma quando si apre la porta alla fantasia, all'imprevisto, alla sorpresa, inizia un viaggio reale e metaforico e tutto può cambiare.