Fumetti, morto Massimo Mattioli, papà di Pinky e Squeak the Mouse: ispirò anche Matt Groening

Nel corso della carriera Mattioli ha pubblicato fumetti su varie riviste in Italia e all'estero, tra cui Artefact, L'Écho des Savanes, Alter, Corto Maltese, El Vibora, Blue e Lapin. Ha realizzato illustrazioni per la pubblicità e per testate quali Vogue e Vanity.

Mattioli nasce a Roma nel 1943 e inizia a pubblicare nel 1965 sulle pagine de Il Vittorioso. Tre anni dopo si trasferisce a Londra, dove collabora al magazine Mayfair, e in seguito a Parigi, dove esce con la serie M Le Magicien sulle pagine di Pif Gadget.

Nel 1973 iniziano le avventure di Pinky su Il Giornalino, che andranno avanti con cadenza settimanale per più di quarant'anni. Sempre a partire dal 1973 appaiono le strisce di Pasquino il netturbino sul quotidiano Paese Sera. Nel maggio del 1977, insieme a Stefano Tamburini, fonda la fanzine underground Cannibale alla quale si aggiungono presto Filippo Scozzari, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore. Le prime avventure di Joe Galaxy appaiono su Il Male e poi su Cannibale, Frigidaire (1980), Comic Art (1988) e Lupo Alberto Magazine (1992).



Squeak the mouse nasce su Frigidaire e viene raccolto in volume per la prima volta in Francia nel 1984 da Albin Michel, che nel 1992 dà alle stampe il secondo volume. La saga dai toni splatter del topolino sanguinario ispirò fortemente il papà dei Simpson Matt Groening per la creazione di "Grattachecca e Fichetto" una serie nella serie all'interno dei Simpson.I due personaggi di Groening, Itchy & Scratchy in originale, sono un gatto e un topo che in ogni puntata cercano di uccidersi a vicenda e sono i protagonisti del cartone animato preferito dei giovani di Springfield, compresi Bart e Lisa Simpson.