"Monica" di Daniel Clowes: un viaggio nell'animo a metà tra matrioska e caleidoscopio

Sette anni dopo "Patience", Daniel Clowes, autore di capolavori come "Ghost World" e "David Boring", ci guida in un nuovo viaggio introspettivo con il suo ultimo lavoro, "Monica", graphic novel che si presenta come un'opera avvincente e complessa che esplora, a metà tra il caleidoscopio e la matrioska, la psicologia umana.

"Monica" affonda le radici nell'ordinario ma si eleva verso lo straordinario: la protagonista è una donna dalla vita apparentemente comune, ma la sua storia si srotola, dagli anni '60 del secolo scorso ad oggi, attraverso una sequenza di eventi che ne raccontano la giovinezza, il successo, la crisi e la rinascita. Un'esistenza segnata dalla ricerca, della madre fuggita chissà dove e di un padre che non ha un nome in primis, che si srotola in nove microstorie, ognuna delle quali è una sorta di omaggio a un genere narrativo dei comics. Clowes tratta il suo personaggio con una sensibilità acuta, scavando nei recessi dell'anima umana e presentando una narrazione che, sebbene in alcuni passaggi è disillusa, risulta profondamente toccante.