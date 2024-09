La foto di sir Winston Churchill torna a casa

L'investigazione svolta dalla Sezione Antiquariato del Reparto Operativo e coordinata dalla Procura di Genova, parte da un’informazione: la vendita del ritratto di Churchill da parte di una casa d’asta londinese. L'opera era stata acquistata nel maggio del 2022, in buona fede, da un professionista italiano ignaro della provenienza del famoso ritratto. I carabinieri hanno collaborato anche con la polizia canadese. L'opera è entrata a far parte del database per la ricerca internazionale diramata dall'Interpol dolo dopo il perfezionamento della vendita della stessa. L’ Autorità Giudiziaria genovese, ha emesso un decreto di sequestro al quale l'acquirente italiano non si è opposto.