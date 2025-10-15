Vincent l’uomo con la valigia arriva a Pordenone

Un treno, una valigia e un viaggio verso l'ignoto. Sono gli elementi simbolici di "Vincent. Un uomo e una valigia", la mostra fino al 16 novembre animerà il Palazzo del Fumetto di Pordenone, trasformando le pagine della graphic novel di Vorticerosa (Rosa Puglisi) in un percorso visivo e sensoriale.



Curata da Marco Travali e prodotta dalla Cosmorama Gallery di Bergamo, l'esposizione intreccia fumetto, cinema muto, animazione e installazioni, invitando il pubblico a riflettere sul senso del viaggio e sulla scoperta di sé. Oltre venticinque opere, tra tavole originali, studi preparatori e materiali del corto animato e della realtà virtuale, raccontano il cammino interiore di Vincent, personaggio ispirato a Buster Keaton, in un omaggio poetico al cinema delle origini e alla fragilità umana.



Tra le installazioni più suggestive figurano la "Valigia narrante" e le valigie "Mondo Nuovo". Alla realizzazione della mostra hanno contribuito Simona Duci, Alberto Fumagalli, Nicola Gualandris e il team di Bapufilm, con il sostegno di Frenetica Luce & Gas e Banca 360.



Vorticerosa, siciliana di nascita e milanese d’adozione, esplora nei suoi lavori i conflitti interiori e le zone d'ombra dell'animo umano, mentre Travali, regista e artista, con Cosmorama Gallery ha creato uno spazio di contaminazione tra arti visive e linguaggi narrativi.



"Vincent. Un uomo e una valigia" è dunque più di una mostra: è un invito a rallentare, a guardarsi dentro, a ritrovare la meraviglia del viaggio. Perché – come insegna Vincent – non è importante arrivare, ma la profondità del nostro percorso.