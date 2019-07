Vercelli, Varallo in festa: dieci giorni di concerti per l’Alpàa 2019 | Quest anno anche il contest Una voce per l’Alpàa

Varallo Sesia (Vercelli) in festa per l'Alpàa 2019. Per dieci giorni - la kermesse si chiude domenica 21 luglio - migliaia di persone si sono riunite per celebrare la memoria di un rito antico: quello dei pastori che scendendo dal Monte Rosa si fermavano a Varallo per vendere latte e formaggi. Sul palco della Piazza centrale sono salite tutte le grandi star della musica italiana: Lucio Dalla, Al Bano, i Pooh, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Pino Daniele, Cesare Cremonini, Max Pezzali, Fedez. E quest’anno Roberto Vecchioni, Riccardo Fogli e Luca Carboni. Tra gli ospiti anche Vittorio Sgarbi, che ha riproposto il suo monologo su Leonardo nel magico scenario del Sacro Monte, straordinario connubio di arte, cultura, tradizione, natura e fede che sovrasta Varallo ed è patrimonio mondiale Unesco. L’edizione dell’Alpàa 2019 si è arricchita di una nuova iniziativa: sul palco anche 20 finalisti, sopravvissuti a una selezione di oltre 600 cantanti provenienti da tutta Italia, si sono contesi la vittoria del festival canoro "Una voce per l’Alpàa". Una serata indimenticabile condotta dal suo ideatore Paolo Simonotti con ospite d’eccezione Leonardo Fiaschi, il comico-imitatore di Radio 101. La giuria, composta da noti esponenti del mondo della musica e del giornalismo oltre che dal Sindaco di Varallo Eraldo Botta, presidente del Comitato organizzatore dell’Alpàa, ha proclamato all’unanimità vincitore Gianluca Faziotti, un giovane cantautore nativo delle vicina Borgosesia, che ha magistralmente interpretato Remì, un brano inedito, emozionante e coraggioso.