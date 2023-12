06 dicembre 2023 13:01

"Teatralità - Architetture per la meraviglia", Palazzo Reale di Milano ospita le opere di Patrizia Mussa

Palazzo Reale a Milano, in concomitanza dell’apertura della stagione scaligera, ospita la mostra di Patrizia Mussa "Teatralità - Architetture per la meraviglia". L’esposizione è inserita nel programma della "Prima diffusa" promossa dal Comune di Milano insieme a Edison, in collaborazione con il Teatro alla Scala. Fino al 4 febbraio 2024, nelle dieci sale dell’Appartamento dei Principi, l’artista ci mostra 60 immagini di grande formato con interventi di coloritura a mano, che restituiscono un percorso di analisi della teatralità in architettura. Il linguaggio che Patrizia Mussa usa nelle sue fotografie può sembrare a prima vista oggettivante, ma non bisogna farsi ingannare. Una volta fissata la veduta e realizzato la stampa su carta cotone, l'artista interviene con i pastelli colorati a ripercorrere i dettagli marcando così una distanza definitiva dal linguaggio meramente fotografico per approdare in un campo artistico ancora senza nome. Dopo Milano, la mostra (promossa da Comune di Milano-Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Studio Livio, con il sostegno di Gemmo SpA) si sposterà a Matera, e poi a Palermo, a Roma, e a Parigi.