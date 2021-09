22 settembre 2021 14:13

Ritorna in Italia il "Viaggiatore etrusco", preziosa lastra in terracotta dipinta

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Luigi Rovati e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, il "Viaggiatore etrusco", un frammento di lastra etrusca in terracotta (fine VI - inizio V secolo a.C.) è tornato in Italia.



Sulla lastra (alta complessivamente circa 28,6 cm) è raffigurato un profilo di giovane, caratterizzato da un copricapo a tesa da viaggiatore e da un bastone. La lastra è stata acquistata da Fondazione Luigi Rovati presso la casa d'aste Christie's di New York, con il fine di completare la selezione conosciuta di lastre parietali figurate provenienti da Cerveteri già in possesso dello Stato. L'azione di cessione del reperto al Ministero della Cultura, portata a termine dall'istituzione monzese, avviene in continuità con gli obiettivi della Fondazione: promuovere e rendere fruibile a tutti il patrimonio archeologico nazionale, in questo caso affiancando lo Stato e favorendo il rientro in Italia di beni culturali.



"È con grande soddisfazione che annunciamo finalmente il rientro in Italia di un nuovo frammento di lastra etrusca dipinta - è il commento del Soprintendente Arch. Margherita Eichberg - così come la sua riacquisizione al patrimonio dello Stato italiano, grazie all'intervento spontaneo della Fondazione Rovati. Di recente, la Soprintendenza ha dedicato una intensa attività di tutela, ricerca e valorizzazione a questa rara categoria di reperti, prodotti a Cerveteri tra VI e V secolo a.C. Già due esposizioni e un convegno hanno avuto luogo negli anni tra 2018 e 2020: pertanto, il ritorno del "Viaggiatore etrusco" – come è stato soprannominato il nuovo frammento – segna la continuazione della tutela e l'efficacia della promozione culturale portata avanti dal Ministero".



"Siamo orgogliosi di aver concluso con gli strumenti a nostra disposizione un'operazione a vantaggio della comunità, per supportare l'azione di tutela del Ministero - afferma Lucio Rovati, Presidente della Fondazione - Ci auguriamo davvero che questo possa essere un ulteriore passo per una proficua e duratura collaborazione con il MIC, soprattutto in vista della prossima apertura del Museo Etrusco di Milano".

Dopo un necessario intervento di restauro, per la lastra è in programma un nuovo viaggio tra Roma, Venezia e Milano che gli permetterà di essere conosciuto e ammirato da un pubblico sempre crescente, in una serie di iniziative della Soprintendenza di Viterbo e dell'Etruria Meridionale con il sostegno della Fondazione Luigi Rovati.