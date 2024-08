Pompei, trovati i resti di altre due vittime dell’eruzione

Un uomo e una donna con un piccolo tesoro di monete e ornamenti preziosi. Si tratta dell'ultima scoperta fatta negli scavi di Pompei. In particolare, i due scheletri sono stati rinvenuti nell'area di scavo della Regio IX, Insula 10 di Pompei, dove sono in corso indagini archeologiche, nell'ambito di un più ampio progetto volto alla messa in sicurezza dei fronti di scavo. Sono due vittime dell'eruzione. La donna, trovata sul letto, portava con sé monete d’oro, d’argento e bronzo, e alcuni monili tra cui orecchini in oro e perle. Le impronte nella cenere hanno permesso di ricostruire gli arredi e individuarne l’esatta posizione al momento dell’eruzione: un letto, una cassa, un candelabro in bronzo ed un tavolo con piano in marmo, con la suppellettile in bronzo, vetro e ceramica ancora al suo posto.