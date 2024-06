Roma, a Palazzo Velabro la mostra omaggio al maestro Mimmo Jodice

Il tutto nella cornice di Palazzo Velabro, antica residenza per artisti e turisti, una mixed-use hotel votata all’arte in tutte le sue dimensioni. Con 27 home suite e 6 camere di design, la struttura riunisce in un solo luogo arte contemporanea, libri, cinema, studio del verde e dell’eccellenza gastronomica. All'interno, tra gli altri servizi, ci sono una biblioteca a consultazione libera dedicata a Roma, collezioni di fotografie di autori come Aurelio Amendola e Piero Gemelli, e un piccolo cinema con tre spettacoli quotidiani.