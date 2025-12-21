Natale con Francisco Goya a Sciacca

A Sciacca (Ag) la mostra "Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira", ospitata al Teatro Popolare Samonà e visitabile fino al 20 gennaio, è uno degli eventi più importanti del Natale. L’esposizione, curata da Mery Scalisi e Alessia Zanella e organizzata da Mediterranea Arte in collaborazione con il Comune di Sciacca e la Regione Siciliana, sta richiamando numerosi visitatori e appassionati d’arte, confermando il rinnovato interesse del pubblico per i grandi maestri europei.



In mostra gli straordinari "Caprichos", 80 incisioni in acquatinta e acquaforte pubblicate nel 1799, attraverso le quali Goya offre una satira pungente della società spagnola del XVIII secolo, denunciando con ironia e profondità i vizi della nobiltà e del potere. Accanto a queste opere si possono ammirare anche quattro oli su tela, tra cui spicca la suggestiva "Apoteosi di Santa Caterina", uno dei capolavori più preziosi dell’artista.



La mostra propone un percorso immersivo e narrativo, che accompagna i visitatori alla scoperta della visione critica e visionaria di Goya, artista che seppe coniugare arte e libertà, verità e satira, con uno sguardo sempre moderno e attuale.



L’iniziativa segue il successo della mostra “Caravaggio, tra l’oscurità e la luce”, che nei mesi scorsi ha contribuito a valorizzare il Teatro Popolare Samonà, confermandolo come uno dei poli culturali più vivaci della Sicilia occidentale.