Al MEET di Milano una mostra che unisce arte e intelligenza artificiale

A Milano, presso il MEET Digital Culture Center, il Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato nel 2018 con il supporto di Fondazione Cariplo, prende vita una mostra rivoluzionaria: "AI Yoga per Intelligenze Artistiche". Un'esplorazione audace, curata da Valerio Borgonuovo, curatore d'arte e pioniere dell'innovazione, che svela l'intrigante sinergia tra l'arte contemporanea e l'intelligenza artificiale generativa. Un'esperienza immersiva che invita a interrogarsi sul ruolo dell'IA come musa ispiratrice, capace di plasmare nuove forme d'arte e di indagare temi universali come il tempo, la memoria, l'ambiente e le sfumature dell'animo umano.