La "Rinascita" di Nidaa Badwan nelle foto in mostra a Milano

Alla galleria Fumagalli sono esposte le serie Cento giorni di solitudine (2016), ispirata alla clausura volontaria a seguito di un'aggressione da parte di alcuni miliziani e sulla prima pagina del New York Times; Le Oscure Notti dell’Anima (2020) che documenta l’esperienza di meditata introspezione attuata dall’artista per confrontarsi con i propri demoni; The Game che omaggia il sommo poeta Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte; Love behind the Mashrabiya (2023)nata su commissione Museo for Art in Wood di Philadelphia, in cui la griglia della Mashrabiya, invece che celare rivela e fa da sfondo ai soggetti ritratti. Completa il progetto espositivo il film documentario "Rinascita. Nella stanza di Nidaa Badwan" diretto dal regista Andrea Laquidara, nel quale l’artista racconta la propria storia, dalle origini arabe fino al trasferimento in Italia e alla genesi del nuovo progetto artistico.