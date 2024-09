L'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli conferirà la laurea honoris causa a Grégoire Ahongbonon, il "Basaglia d'Africa"

"Per aver costruito, pietra dopo pietra, molteplici luoghi di accoglienza, raggiungendo l'obiettivo di curare realmente il disagio mentale, senza fermarsi alla risoluzione del sintomo". Con queste motivazioni l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il 1° ottobre conferirà la laurea magistrale honoris causa in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali a Grégoire Ahongbonon, per molti il "Basaglia d'Africa" per la sua straordinaria azione di cura delle persone con disagio mentale in Africa Occidentale e in particolare Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Togo. L'appuntamento è fissato per martedì, alle 10, nella Sala degli Angeli del Suor Orsola. Sarà anche il primo atto del neonato Corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale, che nella stessa data avvia le sue lezioni (con iscrizioni aperte fino al 4 novembre).