Il ministro della Cultura Giuli in visita Grecia: sul tavolo la collaborazione scientifica con Atene

Nel suo intervento alla conferenza stampa con la ministra della Cultura greca Mendoni, Giuli ha sottolineato il valore politico e culturale della collaborazione in corso. “Vedere da vicino il lavoro svolto dai nostri esperti e dai colleghi greci è la dimostrazione più concreta di quanto la collaborazione tra Italia e Grecia possa produrre risultati di alto significato scientifico e culturale”, ha sottolineato il ministro. A un anno dalla firma del memorandum d’intesa tra i ministeri della Cultura italiano e greco, il ministro Giuli ha evidenziato come l'accordo abbia consentito di mettere in comune competenze e professionalità d’eccellenza per perseguire un obiettivo condiviso: “Restituire alle comunità d’origine, grazie alla forza gentile della cooperazione tra governi amici, quanto la criminalità transnazionale aveva depredato”.