Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
1 di 6
© Fabrice Gallina
© Fabrice Gallina
© Fabrice Gallina

© Fabrice Gallina

© Fabrice Gallina

fino a maggio 2026

Il Data Tunnel di Refik Anadol alla DAG di Gorizia

"L'AI è lo strumento creativo più importante che abbiamo"Il nuovo spazio di arte digitale, il più grande d'Europa, apre i battenti con l'installazione immersiva dell'artista turco

16 Dic 2025 - 09:19
6 foto