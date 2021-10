14 ottobre 2021 15:14

"Grido d'acqua", a Milano l'esposizione d'arte ambientale di Marco Nones

Si intitola "Grido d'acqua" l'ultima esposizione d'arte ambientale di Marco Nones a Milano, nel cortile di Casa Bagatti Valsecchi, in via Santo Spirito 7. L'ultima creazione dell'artista trentino nasce dall'osservazione degli elementi della natura e si sviluppa in un'installazione di 11 uova di ghiaccio.

"Sia la forma sia la materia rappresentano la nascita della vita sulla Terra - spiega l'artista -. La dissolvenza corale di questi simboli primordiali appare disarmante, inarrestabile. La visione scatena l'istinto di fermare lo scorrere del tempo, e con esso la dissolvenza di un equilibrio sacro, prezioso. Quello del nostro ecosistema”.