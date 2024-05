16 maggio 2024 08:36

Fotogallery - Milano, Maria Callas rivive nei costumi degli allievi del Corso di sartoria teatrale della Scala

Fino al 15 giugno, presso le sale dell'Archivio Storico del Policlinico di Milano, via Francesco Sforza 28, all'interno del percorso museale "I Tesori della Ca' Granda", in mostra "Ritratto di signora. Dialogo segreto 'in costume' fra personaggi dell'opera e filantrope milanesi": quattro costumi di scena realizzati dagli allievi del Corso di sartoria teatrale dell'Accademia Teatro alla Scala sono esposti accanto ad altrettanti ritratti femminili che fanno parte della Quadreria dei Benefattori della Ca' Granda, in un curioso dialogo fra le protagoniste della lirica e le benefattrici della prestigiosa istituzione milanese. I costumi fanno rivivere un'artista unica come Maria Callas, di cui recentemente si è celebrato il centenario della nascita: gli allievi dell'Accademia, sotto la guida dei docenti, hanno riprodotto alcuni degli abiti di scena indossati dalla Divina in alcune sue celebri interpretazioni. La mostra è a cura di Maria Chiara Donato, Pasqualina Inserra e Paolo Galimberti; è a ingresso libero, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18.