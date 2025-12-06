Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
1 di 8
© Pompeii - Parco Archeologico
© Pompeii - Parco Archeologico
© Pompeii - Parco Archeologico

© Pompeii - Parco Archeologico

© Pompeii - Parco Archeologico

Ultima scoperta archeologica

Fave, mele e pere era il cibo degli schiavi a Pompei: "Dieta più sana dei padroni"

Il ritrovamento di anfore e di un grande cesto di frutta negli scavi della villa di Civita Giuliana conferma quanto già tramandato dalle fonti

06 Dic 2025 - 09:51
8 foto
pompei
archeologia