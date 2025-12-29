Depero in mostra a Milano: tempo, sguardo e memoria tra le sale del Museo Bagatti Valsecchi

La sonorizzazione degli ambienti Alcuni ambienti sono sonorizzati da Gaetano Cappa dell’Istituto Barlumen, amplificando il senso di meraviglia e restituendo il carattere teatrale, quasi scenografico, della visione deperiana. Il percorso espositivo rende omaggio alla versatilità di Depero come artista, progettista, arredatore e scenografo, sottolineando la sua attenzione precoce al tema dell’allestimento, già evidente nelle esposizioni di arti applicate di Monza negli anni Venti e all’Exposition International des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi del 1925. La mostra è curata da Nicoletta Boschiero e Antonio D’Amico ed è realizzata in collaborazione con il Mart, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026.