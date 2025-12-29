Depero in mostra a Milano: tempo, sguardo e memoria tra le sale del Museo Bagatti Valsecchi

© Depero
Dal 13 febbraio al 2 agosto 2026 una mostra intreccia quaranta opere dell'artista con gli spazi della casa museo milanese
Il 2026 del Museo Bagatti Valsecchi si apre con la mostra "Depero Space to Space. La creazione della memoria", in programma dal 13 febbraio al 2 agosto. L’esposizione riunisce oltre quaranta lavori realizzati da Fortunato Depero tra gli anni Trenta e Cinquanta e li colloca all’interno della casa museo come presenze attive, chiamate a misurarsi con uno spazio abitato e stratificato. L’obiettivo è costruire un percorso in cui il tempo, lo sguardo e la memoria diventano strumenti di lettura dell’opera e del luogo che la accoglie.
Il progetto prende forma a partire da un parallelismo tra due esperienze museali distanti nel tempo ma sorprendentemente affini. La dimora neorinascimentale dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, allestita alla fine dell’Ottocento, nasce come casa moderna immersa in un passato ricostruito, dove la scelta di un linguaggio storico convive con le esigenze della vita contemporanea. Allo stesso modo, negli anni Cinquanta, Depero inserisce le proprie opere futuriste in un edificio storico a Rovereto, trasformandolo in museo moderno senza cancellarne la stratificazione arcaica, ma anzi facendone parte integrante del progetto.