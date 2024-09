Bertozzi & Casoni al Labirinto della Masone, una mostra che "Non è quel che sembra"

Con le opere circa quaranta sculture in ceramica raccolte nella mostra "Non è quel che sembra, Bertozzi & Casoni esplorano il tema della corruzione e del disfacimento dell’ambiente naturale dovuto all’intervento umano: un richiamo alla responsabilità collettiva, evidenziando il potenziale di rigenerazione che è custodito nella natura stessa. Le sculture non sono collocate solo nelle sale dedicate alle esposizioni temporanee, ma lungo tutto il percorso museale in dialogo con spazi e opere presenti in modo da far nascere riflessioni sul complesso rapporto tra uomo e natura oggi.