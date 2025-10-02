Logo Tgcom24
© Ela Bialkowska OKNO studio
al 25 gennaio 2026

Beato Angelico, le opere in mostra a Firenze

Nella doppia sede di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco oltre 140 opere dell'artista simbolo del Quattrocento fiorentino tra dipinti, disegni, miniature e sculture 

02 Ott 2025 - 16:49
