Arriva "Signor Civetta", un viaggio visionario nell'aldilà nel nuovo graphic novel di David B.

Con "Signor Civetta", pubblicato da Sigaretten (una nuova casa editrice nata a Bologna che pubblica opere di maestri come Art Spiegelman, Chris Ware e Daniel Clowes e giovani autori) in contemporanea con la Francia, David B. firma un’opera monumentale, frutto di trent’anni di lavoro. Un graphic novel che intreccia mitologie e immaginari, disegnato nel suo inconfondibile bianco e nero, per raccontare la lotta contro le paure e il desiderio di senso.