Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
1 di 10
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

al Vittoriano

A Roma il dramma delle foibe nella Mostra degli Esuli Dalmati, Istriani e Fiumani

Un percorso immersivo e multimediale tra documenti, fotografie e testimonianze dirette sui 350mila italiani costretti all'esodo dopo la guerra. Al Vittoriano, a cura dell'architetto Massimiliano Tita

24 Ott 2025 - 16:07
10 foto

Da sabato 25 ottobre, al Vittoriano di Roma, apre al pubblico la Mostra degli Esuli Dalmati, Istriani e Fiumani (MEDIF), che ricorda il dramma delle foibe e dei 350mila italiani costretti all'esodo dopo la guerra. Curata dall'architetto Massimiliano Tita e ospitata nella Sala del Grottone, la mostra offre un percorso immersivo e multimediale tra documenti, fotografie e testimonianze dirette. Un nastro in acciaio corten sospeso accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo, tra installazioni dedicate agli infoibati e a Norma Cossetto. Promossa da FederEsuli con il sostegno dei Ministeri della Cultura e degli Esteri, MEDIF completa l’intento di Carlo Azeglio Ciampi di concludere il percorso risorgimentale al Vittoriano con uno spazio dedicato alla memoria e all’italianità delle terre dell’Alto Adriatico: una storia che non è più solo una ferita, ma diventa frontiera di incontro e di dialogo.

roma
foibe
mostra
vittoriano