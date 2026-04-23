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Lo scatto di Carol Guzy immortala il momento in cui una famiglia di migranti ecuadoriani viene divisa dopo un'udienza presso il tribunale dell'immigrazione di New York
Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto il primo premio al World Press Photo 2026. L'immagine, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell'agenzia di stampa statunitense Zuma e dell'iWitness Institute per il Miami Herald, mostra il momento straziante in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai figli dopo un'udienza presso il tribunale dell'immigrazione di New York il 26 agosto 2025.
"Questo riconoscimento mette in luce l'importanza cruciale di questa storia nel mondo, siamo testimoni della sofferenza di innumerevoli famiglie, ma anche della loro dignità e resilienza che trascende l’avversità. Mi ha toccato profondamente", ha commentato la stessa Carol Guzy in un videomessaggio dopo l'annuncio della vittoria durante la cerimonia di premiazione ad Amsterdam.
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Finalisti: l'immagine di Saber Nuraldin che mostra un gruppo di palestinesi che si arrampica su un camion di aiuti umanitari a Gaza e quella di Victor J. Blue, dedicata alla battaglia legale delle donne Achi contro i loro aggressori.