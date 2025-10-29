Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cultura
1 di 5
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Dal best-seller di Michel Bussi alla graphic novel

"Non lasciare la mia mano": il thriller che ti trascina nell’isola della Réunion

Fred Duval e Didier Cassegrain firmano una storia mozzafiato tra paesaggi tropicali e misteri inquietanti: una caccia all’uomo ricca di colpi di scena, dove nulla è come sembra

29 Ott 2025 - 13:52
5 foto

Un paradiso tropicale che si trasforma in un incubo. È questa la cornice di "Non lasciare la mia mano", graphic novel tratta dall’omonimo best-seller di Michel Bussi, uscito per Sergio Bonelli Editore. L’opera, firmata da Fred Duval ai testi e Didier Cassegrain ai disegni, trasporta il lettore tra i paesaggi maestosi e talvolta sinistri dell’isola della Réunion, dando vita a un thriller ad alta tensione.

La storia si apre con Liane e Martial Bellion, in vacanza sull’isola insieme alla figlia Sofa. Tutto sembra perfetto, finché Liane scompare misteriosamente dalla camera d’albergo. Rapimento? Fuga? Omicidio? Le ipotesi si moltiplicano, ma ben presto i sospetti della gendarmeria si concentrano su Martial. L’uomo, anziché consegnarsi alle autorità, decide di scappare con la figlia, dando il via a una frenetica caccia all’uomo tra foreste lussureggianti e spiagge da cartolina.

Il fumetto cattura l’essenza del romanzo di Bussi, mescolando tensione psicologica e colpi di scena in un crescendo di emozioni. Un’opera che non si limita a raccontare una fuga disperata, ma scava nei segreti di una coppia apparentemente perfetta, fino a rivelare un intrigo diabolico che ribalta ogni certezza.