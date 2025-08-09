Logo Tgcom24
Cultura
"Anima di Castelluccio", la mostra fotografica di Gianni Brucculeri

La mostra racconta la storia e la resistenza del piccolo borgo umbro, ancora vivo grazie alla determinazione dei suoi abitanti, che non si arrendono al limbo nel quale sembra confinata la loro vita dopo il sisma del 2016 

09 Ago 2025 - 14:07
8 foto
mostra

