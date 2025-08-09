"Anima di Castelluccio", la mostra fotografica di Gianni Brucculeri

© Ufficio stampa
La mostra racconta la storia e la resistenza del piccolo borgo umbro, ancora vivo grazie alla determinazione dei suoi abitanti, che non si arrendono al limbo nel quale sembra confinata la loro vita dopo il sisma del 2016
