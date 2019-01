Film, libri e canzoni: le opere che diventano di dominio pubblico nel 2019

In Europa Con il 2019 gli scritti e le produzioni di autori e autrici decedute nel 1948 diventano di pubblico dominio . Tra questi ci sono registi che con i loro film hanno fatto la storia del cinema. Da Sergei Eisenstein, autore di "La corazzata Potëmkin", a David Wark Griffith, che ha diretto il film muto "La nascita di una Nazione". Fra gli autori, i cui diritti sono scaduti con il nuovo anno, si trovano due donne icone dei gli anni Venti: Zelda Sayre Fitzgerald, autrice del romanzo "Lasciami l'ultimo velzer", e la scrittrice nota con lo pseudonimo di Francis Stevens, considerata l’ideatrice del genere dark fantasy , Gertrude Barrows Bennett. Anche il drammaturgo Antonin Artaud e Georges Bernanos, autore del "Diario di un curato di campagna", rientrano nell'elenco di artisti che hanno perso la vita nel 1948. Le loro opere, quindi, diventano utilizzabili dagli editori senza l'obbligo di dover versare quote agli eredi.

Negli Stati UnitiNel 1978 il Congresso statunitense ha varato il Mickey Mouse Protection Act, una legge che prorogava di almeno 20 anni i diritti di alcuni film, tra i quali, anche, i primi Topolino. Fino ad allora il diritto Usa prevedeva una durata massima della valenza del diritto d'autore per 75 anni dopo la pubblicazione. Periodo che arrivava ai 95 anni se si trattava di opere appartenenti a un'impresa. Con il 2019 la scadenza dell’estensione, stabilita dal decreto del ’78, ha reso libere le opere realizzate tra il 1923 e il 1977. Così diventeranno di pubblico dominio scritti di Marcel Proust, Willa Cather, D. H. Lawrence, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Katherine Mansfield, Robert Frost, Wallace Stevens, Agatha Christie, e Winston Churchill. Nel 1923 furono registrate circa 130mila opere, tra cui “Il Profeta” di Khalil Gibran. Per molte di queste, però, i diritti d’autore non furono rinnovati, come affermato da John Ockerbloom, esperto di diritti digitali alla University of Pennsylvania, al New York Times.