Festival Dionisiache, a Segesta la VII edizione della rassegna teatrale di fama internazionale

Il tema della Dionisiache 2021, che vede anche quest'anno la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, è Amor et Furor, filone ampiamente sviscerato in diversi ambiti e su molteplici versanti, che nel cartellone del Festival diventa fil rouge segnando una linea culturale coerente, fondata su una puntuale ricerca drammaturgica.

Il ricco cartellone realizzato si declinerà tra 11 prime nazionali e 10 spettacoli ospiti, con appuntamenti al tramonto e all’alba, eventi musicali, osservazioni del cielo in notturna al Tempio Dorico, incontri di approfondimento, a cui interverranno anche gli attori dopo lo spettacolo, realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo per il “Progetto Segesta”, dedicato quest’anno a Giuseppe Pucci, archeologo e straordinario uomo di cultura scomparso recentemente che, alle attività del Progetto, ha sempre fatto dono della sua vivida intelligenza critica e della sua curiosità intellettuale.

Romeo e Giulietta - In prima nazionale, al Teatro Antico di Segesta per il Festival Dionisiache, Romeo e Giulietta. Giovedì 19 agosto, alle 19.15, con repliche il 20, 21, 22, 25 e 26, lo spettacolo tratto da William Shakespeare con la regia di Nicasio Anzelmo e prodotto da CTM, Centro Teatrale Meridionale, ospitato al Parco Archeologico di Segesta diretto da Rossella Giglio. Romeo sarà interpretato da Simone Coppo, Giulietta da Eleonora De Luca; insieme a loro Anna Lisa Amodio, Giuseppe Benvegna, Camillo Marcello Ciorciaro, Nicolò Giacalone, Alessandro Marmorini, Giacomo Mattia, Mimma Mercurio, Marco Valerio Montesano, Lorenzo Parrotto, Matteo Munari. Sul palcoscenico anche Monica Guazzini, nel ruolo della balia, Giovanni Carta, in quello di Frate Lorenzo e con la partecipazione di Domenico Pantaleo che vestirà i panni di Padre Capuleti. Le maschere e i costumi sono di Angela Gallaro Goracci.

Ecco il programma completo: