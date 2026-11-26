Fan(tastici): quando la musica diventa una questione di identità
Passione, identificazione, amore incondizionato con risvolti molto diversi tra loro: nel libro di Lorenza Sebastiani, un viaggio nel mondo dei fan più incalliti delle popstar nostrane
Cosa significa davvero essere fan? Una semplice passione per un cantante o una band, oppure qualcosa di molto più profondo, capace di condizionare scelte, relazioni e persino il modo di percepire se stessi? È attorno a questa domanda che ruota Fan(tastici). Il mondo segreto di chi vive sotto il palco, il nuovo libro di Lorenza Sebastiani, giornalista professionista che si occupa di spettacolo, celebrities e fenomeni di costume.
Un viaggio curioso e coinvolgente nell'universo dei fandom, raccontato da una prospettiva insolita: non quella degli artisti sotto i riflettori, ma quella delle persone che li seguono, li ascoltano, li aspettano e li accompagnano, spesso per anni, attraverso concerti, incontri e momenti di vita. Perché dietro ogni grande successo musicale esiste un mondo fatto di storie individuali, legami collettivi e sentimenti che vanno ben oltre il semplice ascolto di una canzone.
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I dodici protagonisti musicali scelti dall'autrice rappresentano generazioni e universi artistici molto diversi: da Renato Zero a Jovanotti, da Caparezza a Laura Pausini, passando per Annalisa, Achille Lauro, Måneskin, Vasco Rossi, Ultimo, Baby Gang, Geolier e Olly. Nomi lontani per linguaggi, pubblici e percorsi, ma accomunati dalla capacità di creare un rapporto speciale con chi li ascolta. Sebastiani dà voce a questi mondi attraverso incontri e interviste, restituendo un mosaico di esperienze che racconta quanto la musica possa diventare una componente essenziale dell'identità personale. C'è chi affronta viaggi interminabili pur di assistere a un concerto, chi conserva ogni oggetto legato al proprio beniamino e chi trova nella comunità dei fan un senso di appartenenza che magari fatica a riconoscere altrove.
Tra le testimonianze più sorprendenti c'è quella di Mimmo Restifo, appassionato di Laura Pausini, entrato nel Guinness World Records nel 2009 per aver seguito ben 60 concerti della stessa artista, accompagnandola in diversi Paesi del mondo. Un'altra storia significativa è quella di Jacopo Fiorucci, fan di Jovanotti, che ha trasformato la propria abitazione in una sorta di museo personale, la “Jovateca”, raccogliendo fotografie, dischi, oggetti e ricordi legati a Lorenzo Cherubini.
Ma il merito del volume è soprattutto quello di non indulgere in una rappresentazione esclusivamente romantica del fenomeno. Essere fan, infatti, significa anche confrontarsi con un territorio dai confini delicati, dove l'ammirazione può trasformarsi in ossessione e il desiderio di appartenenza degenerare in contrapposizione. Le fan war, l'aggressività sui social e la difficoltà di distinguere l'artista reale dall'immagine idealizzata sono aspetti che il libro affronta senza pregiudizi, interrogandosi sui limiti oltre i quali la passione rischia di diventare invasione.
È proprio questa doppia anima a rendere interessante il racconto: da una parte l'entusiasmo, la condivisione e la capacità della musica di unire persone anche molto diverse; dall'altra le contraddizioni di un rapporto che, quando perde il senso della misura, può diventare problematico.
Fan(tastici) è dunque un'esplorazione di un fenomeno culturale e sociale che riguarda non soltanto la musica, ma anche il bisogno umano di riconoscersi in qualcuno e di sentirsi parte di qualcosa. Un libro che invita a guardare oltre il palco, ricordandoci che, spesso, le storie più interessanti di un concerto cominciano proprio tra il pubblico.
Fan(tastici). Il mondo segreto di chi vive sotto il palco
Autrice: Lorenza Sebastiani
Editore: Lit Edizioni / Arcana
Collana: Arcana
Pagine: 151
Prezzo: 15 €