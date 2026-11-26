Un viaggio curioso e coinvolgente nell'universo dei fandom, raccontato da una prospettiva insolita: non quella degli artisti sotto i riflettori, ma quella delle persone che li seguono, li ascoltano, li aspettano e li accompagnano, spesso per anni, attraverso concerti, incontri e momenti di vita. Perché dietro ogni grande successo musicale esiste un mondo fatto di storie individuali, legami collettivi e sentimenti che vanno ben oltre il semplice ascolto di una canzone.



