Milano, inaugurata la nuova libreria Mondadori Duomo

In oltre 1.300 metri quadrati un polo culturale e di incontro unico nel suo genere in un luogo iconico del capoluogo lombardo

In oltre 1.300 metri quadrati, negli spazi neorinascimentali del Palazzo dei Portici Meridionali, con una combinazione perfetta che unisce innovazione e tradizione e un concept altamente distintivo, Mondadori Duomo è dedicata al mondo del libro. Centomila i volumi disponibili sui tre piani della libreria; 30.000 titoli; 8.000 storie per conquistare bambini e ragazzi; 5.000 proposte di manga e comics oltre a campane digitali, aree tematiche ed esperienziali e una grande arena centrale. La nuova libreria del Gruppo Mondadori - guidato dall'amministratore delegato Antonio Porro - è in dialogo costante con la piazza simbolo dei milanesi, la cui architettura invita a sperimentare e a lasciarsi trasportare, stupire e conquistare. "La nuova Mondadori Duomo sarà una libreria a tutti gli effetti, dove vivere il mondo del libro a tutto tondo. Rappresenta un progetto unico per il nostro network, in una piazza altamente iconica", ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, la società del Gruppo che gestisce il più esteso network di librerie presente in Italia.

Fumetti, Milano protagonista di una graphic novel apocalittica: in libreria "Sindrome 75"

"Oltre al libro, focus dell’offerta, troveranno spazio tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura: dalla musica alla scrittura, dal gioco agli eventi. In definitiva, vuole essere un luogo di incontro e di diffusione di idee, un polo culturale ed esperienziale a servizio di tutta la città e di tutti coloro che vorranno sperimentarlo", ha concluso l'ad Perna.

La libreria Mondadori di Piazza Duomo a Milano è un luogo capace di sorprendere, incuriosire, invogliare all’esplorazione dei suoi oltre 1.300 metri quadrati. Vanta due ingressi, tre piani (più un piano soppalcato), aree tematiche e spazi immersivi, esperienziali e sensoriali che si mantengono in dialogo costante con la piazza simbolo dei milanesi, il luogo dove passato e futuro, storie e persone, creatività e innovazione si incontrano.

Il concept della nuova libreria, immaginato da Mondadori Retail, è stato ideato e magistralmente realizzato dallo studio Il Prisma, che ha organizzato lo spazio, riportando alla luce elementi di particolare pregio del palazzo che la ospita. Spazi e simboli che racchiudono e raccontano anche i valori del Gruppo Mondadori, capace di rispondere ai target più disparati, di rinnovarsi, coinvolgere e rispondere alle richieste del mercato con la propria offerta culturale.

Per sottolineare il forte legame storico e valoriale del Gruppo Mondadori con la città e in particolare con Piazza Duomo, è stata creata un'insegna esclusiva per il flagship che unisce ed evidenzia i due elementi iconici: Mondadori e il Duomo di Milano.

Due ingressi, 12 vetrine L'ingresso da Piazza Duomo crea un forte senso di continuità tra interno ed esterno, tra la città e la libreria, ma è soprattutto dall'ingresso laterale di via Mazzini che il ripetersi ritmico ed elegante delle arcate illuminate accompagna all'interno dello spazio, e accoglie i visitatori con splendidi portici al piano terra e mezzanino, con aperture incorniciate da lesene e timpani al piano nobile della libreria. Un doppio accesso che invita a esplorare, vivere un'esperienza e consultare un libro, scoprire la classifica dei libri più venduti o i trend del momento prima di spostarsi nel cuore del flagship.

Ad accentuare la volontà di creare un dialogo tra interno ed esterno, tra i prodotti, le storie, la libreria e la città, sono le grandi vetrine che caratterizzano il flagship: sono pensate per aumentare il coinvolgimento e generare curiosità. Dopo questo confine il visitatore trova il mondo Mondadori Store, con le varie aree espositive, e una prospettiva che in un colpo d'occhio condensa ciò che all'interno si troverà espresso in modo accurato: libri, dalle novità alle edizioni speciali, dal mondo ragazzi a quello dei fumetti, dalla cucina al corner in lingua inglese, ma anche l'offerta di cartoleria e musica. Una vera e propria preview di tutto l'assortimento che si trova all'interno.

Anche l'esperienza dell'incontro con l'autore o l'artista diventerà immersiva e diretta, con un'area studiata per poter essere fruibile e con un ingresso dedicato. Durante i firmacopie la seconda vetrina su Piazza Duomo potrà essere infatti aperta per permettere alle persone di entrare in modo contingentato. Presente anche una vetrina dotata di campane audio, per vivere in autonomia l’ascolto di audiolibri.

Tre piani di esperienze Una grande arena centrale è il cuore del piano terra, caratterizzato da un sistema di archi e illuminato dalla luce naturale che filtra attraverso grandi lucernari in vetro. Grazie alla sua flessibilità questo piano può ospitare gli eventi che si aprono totalmente al pubblico e contaminano l’esperienza a 360 gradi, creando momenti iconici e coinvolgenti.

L’ideale percorso immersivo esperienziale prosegue verso il primo piano dove il visitatore trova ad accoglierlo grandi statue iconiche a dimensione naturale raffiguranti personaggi del mondo dei supereroi e dei manga: ci si sta avventurando in Just Comics, il format ideato da Mondadori Retail dedicato agli appassionati di fumetti. L’area pop e colorata è una vera esplosione di stili, forme, storie, tratti, un caleidoscopio di avventure ed emozioni, ben sintetizzate dall’installazione che parte dalla parete di fondo, si espande a soffitto, e rischiara l’area stessa: a invadere lo spazio, a uscire dalla griglia, frammenti di comics retroilluminati.

We are Junior è l'area ospitata nel piano interrato. Concepita con alberi in legno, piattaforme di lettura, sedute morbide intagliate nelle librerie, invita a vivere un'esperienza di scoperta del libro avvolgente ed efficace. Varcato l'ingresso della stanza circolare, il bambino si trova catapultato all’interno di una storia, in uno spazio immersivo, morbido, accogliente.

Sempre al piano -1 è situata l'area Mondolibri, dedicata ai soci del bookclub di Mondadori Store, dove i clienti potranno consultare il catalogo, le iniziative promozionali del club, in un ambiente reso ancora più accogliente dalle arcate luminose.

Servizi digitali La nuova Mondadori Duomo è un luogo d’incontro, di cultura ed emozioni, reso possibile grazie al sapiente utilizzo delle ultime tecnologie, perfettamente integrate nel contesto della libreria per garantire ai clienti un’esperienza ancora più coinvolgente oltre che semplice e immediata.

Un'importante novità è caratterizzata dal Cilindro Immersivo (Immersive Room) in grado di offrire a bambini e ragazzi uno spazio di interazione con mondi fantastici. Grazie alle tecniche di mapping e programmazione delle video-esperienze, all’interno del cilindro dell’area junior sarà possibile immergersi in tanti mondi diversi e vivere avventure in compagnia di personaggi diversi.

Il Digital Signage permette ai visitatori, grazie alla presenza di schermi posizionati in punti strategici della libreria, di visualizzare in tempo reale tutte le novità del mondo Mondadori Duomo. La presenza di una rete Wi-Fi, facilmente accessibile, garantisce ai clienti una connessione rapida e ottimale. Le novità digitali all’interno della nuova libreria Mondadori Duomo non finiscono qui. Comodi e pratici i numerosi schermi touch Trovalibro, posizionati su tutti i piani della libreria in modo da facilitare l’esplorazione dei prodotti.

Infine, nell'ottica di velocizzare il più possibile l’esperienza, sono state introdotte anche le casse automatiche, una soluzione semplice all’utilizzo e pratica che permette di acquistare libri in modo autonomo e veloce.

Nella progettazione grande attenzione è stata dedicata al miglioramento energetico e alla qualità degli spazi interni, alla qualità dell'illuminazione e dell'aria, alla gestione dell'acqua e alla tipologia di materiali utilizzati a basso impatto ambientale, ma anche alla qualità dell'esperienza della visita in libreria da parte del cliente: questo ha permesso alla nuova libreria di intraprendere il percorso per l’ottenimento della certificazione LEED per Interior Design e Construction (ID+C), livello ambito Gold.

Postazioni per la lettura digitale Dal momento che, negli ultimi anni, la lettura digitale ha affiancato la lettura di libri fisici, consentendo ai lettori di leggere di più e in momenti diversi della propria vita, la libreria Mondadori Duomo vuole dare al cliente l’opportunità di sperimentare questi nuovi formati digitali (e-book e audiolibri), mettendo a disposizione due postazioni Kobo dove sarà possibile ricercare qualsiasi libro presente all’interno del catalogo da 6 milioni di eBook Kobo in tutte le lingue (di cui 250.000 in italiano).

Per vivere un’esperienza veramente immersiva nel mondo degli audiolibri bisognerà raggiungere la vetrina dove si trovano una campana sonora e una postazione tablet in cui è installata l’app Kobo in modalità demo. Il cliente può posizionarsi sotto la campana, selezionare un audiolibro a sua scelta (sono mezzo milione in tutte le lingue e 10.000 in italiano), scaricare un campione e iniziare l’ascolto del prodotto scelto. Non manca una gradinata letteraria con postazioni e-reader, dove le persone possono sedersi, consultare un libro, leggere e godere di un piacevole tempo in relax.