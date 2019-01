Un romanzo che si preannuncia cupo e disperato, pieno di pioggia dove emergono i problemi della malattia mentale e della schizofrenia. Si tratta di "Le voci dell'acqua", la prima graphic novel di Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, disegnata da Wather Dell'Edera che uscirà in libreria il 10 gennaio con Feltrinelli Comincs.

Sotto una pioggia insistente, che sembra destinata a non placarsi mai, Stavros, il protagonista dell'opera drammatica, si muove per le strade di una città oscura e tenebrosa, tormentato da misteriose voci, che sono forse il segno della sua pazzia. Oppure si tratta di una pazzia più vasta, collettiva, che contagia chiunque lo circondi, fino a trasmettersi all'intero universo.



Tiziano Scalvi ha dato vita, con Dylan Dog, a uno dei personaggi di maggiore successo del fumetto contemporaneo. Wather Dell'Edera, invece, si è affermato come disegnatore in Italia, dapprima con serie come Detective Dante e Hohn Doe, fino a far parte della scuderia di Sergio Bonelli Editore con Orfani e Dylan Dog.