Ecco la Bibbia de "Il Festival di Sanremo": in un libro 70 anni di storie, dati e aneddoti

Chi era Lilly Lembo? Cosa c'entra Giuliano Peparini con il festival del 1991? Chi è arrivato secondo a Sanremo nel 1979? Se volete arrivare preparatissimi alla 70.esima edizione del Festival di Sanremo, che parte martedì 4 febbraio, è uscita in libreria l'opera che fa per voi: " Il Festival di Sanremo ", scritta da Eddy Anselmi e pubblicata da DeAgostini . Una vera e propria Bibbia della kermesse canora, ricca di storie, numeri e aneddoti.

Quello di Anselmi, giornalista e critico musicale che da anni fa memoria storica e da fucina di aneddoti sanremesi su Twitter ma non solo (suo un almanacco illustrato del Festival di una decina di anni fa) è un lavoro certosino, che non può che fare la felicità dei malati di Festival, ma non solo. Scandito secondo una divisione in "ere geologiche festivaliere", che vanno da "Le origini" all'attuale "Età dell'oro" passando per "L'esplosione", "Crisi e ripresa", "Il rilancio", "L'evento" e "Ossessione ascolti", il volume affronta tutte le 69 edizioni dal 1951 al 2019.

Per ogni annata lo schema prevede un inquadramento dell'edizione con una cronaca succinta delle diverse serate, che comprende molto spesso gustosi anedotti del contorno. Non mancano così le liti, le affermazioni improvvide (come i commenti di Roberto Vecchioni e Antonello Venditti su Alice e la canzone "Per Elisa" nel 1981), le polemiche e tutto quanto contribuisce a rendere un Festival quello che è. C'è poi il contenuto tipico dell'Almanacco, con la classifica completa di tutte le canzoni (di cui sono riportati gli autori). Ogni capitolo viene poi completato da un focus su tre canzoni e da un paragrafo dedicato all'Eurovision, per anni Cenerentola vissuta quasi come un fastidio ma da qualche tempo diventato un obiettivo ambito.

Completa il libro un'appendice con tutti gli albi d'oro, un dizionario dei presentatori, l'elenco di tutti i direttori d'orchestra anno per anno (escluse ovviamente le edizioni con base preregistrata se non addirittura il playback) e persino delle giurie e un corposo capitolo di statistiche e curiosità. Insomma se volete farvi trovare preparati sul Festival difficile trovare di meglio.

Eddy Anselmi

Il Festival di Sanremo

DeAgostini

702 ppgg., 19,90 euro